Эксперт ВОЗ объяснил, почему рассол бесполезен после застолий

Маринованные овощи, сыр или квашенная капуста не смогут устранить все последствия бурных застолий. Об этом эксперт ВОЗ рассказал изданию РИА Новости.

Ранее китайские ученые заявили, что лактобактерии, которые содержатся в пробиотиках и кисломолочных продуктах, восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. В ВОЗ эту информацию подтвердить не смогли: маринованные овощи и сыры не являются лекарством, потому устранить последствия неправильного питания и злоупотребления алкоголем они не смогут.

А для тех, кому еще актуально, ProKazan.ru собрал рецепты, облегчающие состояние после застолья.