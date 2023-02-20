"Русским это трудно произнести": британские СМИ рассекретили распорядок дня и правила поведения в бункере Зеленского
Фото: aif.ru
Британское издание Times раскрыло правила поведения в бункере Владимира Зеленского, рассказало о системе пропуска в него и о том, как чиновники по ночам совершают "вылазки" в город за едой.
Многое журналисты узнали от советника Зеленского Александр Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, пишет РИА Новости.
На каждой улице вокруг комплекса правительственных зданий в Киеве действуют КПП с вооруженной охраной. Доступ в квартал есть только у обладателей специальных документов и по предъявлении паспорта.
Также необходимо знать секретный пароль, который меняется ежедневно.
"Зачастую (это) бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести", – говорится в сообщении.
По словам одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут в катакомбах в течение недели. Однако, пишет издание, Зеленский и его помощники провели в бункерах "большую часть двух месяцев".
А потому многие обитатели бункера уже полностью адаптировались и даже совершают новные "вылазки" в город за едой.
Ранее ProKazan писал, что Зеленский внезапно заявил, что не будет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.