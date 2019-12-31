Под Казанью появилась огромная мышь из снега

31 декабря в сети Instagram появились фотографии огромной снежной скульптуры. Гигантский символ наступающего года расположился под зеленой елкой из снега на въезде в Лаишево.

По словам создателей огромной мыши, ширина фигуры составляет 4,5 метра, высота – 2,5 метра, длина – пять метров. Сообщается, что на изготовление снежной скульптуры потребовалось девять "КАМАЗов" снега.

Мнение пользователей Instagram по поводу скульптуры разделилось:

"Что это... какой кошмар";

"Люди старались. Спасибо им";

"Белка наелась стероидов".



