На Тэцевской в Казани насмерть сбили пешехода

В воскресенье, 29 декабря, в 20 часов 20 минут на улице Тэцевская произошла авария с участием пешехода.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, водитель 1989 года рождения на автомобиле "Шевроле" двигался по Тэцевской со стороны Хлебзаводской в сторону Гудованцева. Водитель не выбрал безопасную скорость и в районе дома 118 сбил пешехода, который также шел с нарушением правил дорожного движения - он переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости "зебры".

От полученных травм пешеход 1960 года рождения скончался на месте происшествия.