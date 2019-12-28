В Казани КАМАЗ выехал на красный и насмерть сбил женщину

Сегодня, 28 декабря, в 10 часов 35 минут в Дербышках произошла смертельная авария. Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, ДТП произошло около дома №5 по улице Мира.

40-летний водитель "КАМАЗа" двигался, предварительно, на красный свет, и на пешеходном переходе сбил женщину 1969 года рождения. Она, по данным свидетелей происшествия, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в среду на трассе "Казань-Оренбург" также под колесами грузовика погибла женщина.