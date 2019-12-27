Фатальная авария в Татарстане: женщину насмерть сбили сразу два автомобиля

В минувшую среду вечером, 25 декабря, на 339 километре автодороги Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП. 32-летний водитель Toyota Camry, следуя со стороны Казани, сбил 31-летнюю жительницу Бугульминского района. От удара женщину отбросило на встречную полосу, где ее сбил «КамАЗ» под управлением 49-летнего водителя.

В результате аварии женщина от подученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Как сообщили в ГИБДД Татарстана, по предварительным данным водитель иномарки не выбрал безопасную скорость. Сообщается также, что пешеход переходила дорогу в неустановленном месте, на ее одежде в темное время суток не было световозвращающих элементов.