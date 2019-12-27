Водитель, протаранивший несколько автомобилей в Казани, встретит Новый год под арестом

Вахитовский районный суд Казани назначил 15 суток административного ареста водителю, устроившему потасовку на улице Татарстан и протаранившему несколько автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Напомним, в минувшую среду вечером водитель сбил человека и повредил еще несколько автомобилей. Выяснилось, что у водителя «Лады Гранты» произошел конфликт с водителем «Шкоды». В результате владелец последнего автомобиля задним ходом наехал на парня, который был возле открытого багажника между двумя машинами. Потерпевший сказал, что он просто проходил мимо и решил разнять конфликтующих.

После этого водитель «Шкоды» въехал в несколько стоящих впереди автомобилей и задним ходом снова протаранил «Гранту». Отечественный автомобиль отбросило на двигающийся по проезжей части автобус.

Сначала водитель иномарки отказался от дачи показаний и медицинского освидетельствования. Потерпевшие отказались от заявлений. При повторном допросе правонарушитель полностью признал свою вину, на него возбуждено несколько административных дел.