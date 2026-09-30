Экономика

Правительство внесло в Госдуму бюджет на 2027–2029 годы с дефицитом 2,2% ВВП

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В первый год трехлетки доходы запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,8 трлн, дефицит — 5,5 трлн рублей, или 2,2% ВВП.

На 2028 год в проекте заложены доходы 45,8 трлн рублей, расходы 50,9 трлн и дефицит 5,1 трлн. Годом позже показатели должны составить 48,6 трлн, 53,9 трлн и 5,3 трлн рублей соответственно. Базовый прогноз социально-экономического развития предполагает рост экономики на 1,4% в 2027 году с ускорением до 2,4% к 2029 году.

Социальные параметры пересчитаны в сторону повышения: прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8% и достигнет 20 227 рублей на душу населения, МРОТ увеличится также на 6,8% — до 28 935 рублей. Страховые пенсии проиндексируют дважды — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, а средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. «Детский бюджет» на трехлетку превысит 10 трлн рублей, сохранятся выплаты единого пособия и материнского капитала, который проиндексируют по фактической инфляции, а также ежегодная семейная выплата в виде возмещения части НДФЛ для граждан с двумя и более детьми.

На здравоохранение только в 2027 году направят более 7 трлн рублей, из которых 1,8 трлн — из федерального бюджета и 5,2 трлн — через бюджет федерального фонда ОМС. На развитие образования предусмотрено более 100 млрд рублей, в том числе на строительство 150 новых школ к 2030 году, еще 201,4 млрд выделено на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд — на ремонт и строительство детских садов. На нацпроекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах заложат 6,4 трлн рублей, регионам со сложными бюджетами дополнительно выделят 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность, а сроки погашения их задолженности по бюджетным кредитам перенесут за пределы 2030 года. Ранее минфин внес в правительство пакет законопроектов о бюджете и изменениях в Налоговый кодекс, предложив расширить налогообложение трансграничной интернет-торговли и изменить порядок учета доходов от капитала: товары из зарубежных интернет-магазинов хотят обложить НДС по ставке 22%, а дивиденды, проценты по вкладам и другие пассивные доходы — включить в общую базу НДФЛ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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