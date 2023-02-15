В Татарстане экс-воспитательницу садика наказали за применение насилия к детям

В Татарстане бывшего воспитателя детсада наказали за избиение ребенка

Суд в Татарстане принял решение оштрафовать бывшую воспитательницу детсада в Азнакаево. Женщина была признана виновной в применении насилия к детям, сообщает республиканский Следком.

"Вынесен приговор 35-летней бывшей воспитательнице детского сада "Звездочка" города Азнакаево, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации", - сообщили в СК.

Женщине назначили штраф и лишение прав заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

Напомним, 20 октября минувшего года воспитатель нанесла удары по лицу и ногам 2-летней воспитаннице дошкольного учреждения только за то, что та решила поплакать.

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