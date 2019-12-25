Определен график работы больниц и поликлиник Казани в новогодние праздники

В мэрии города опубликовали график работы медучреждений в новогодние праздники.

Известно, что стационары и родильные дома Казани в эти дни будут работать круглосуточно. Госпитализация пациентов осуществляется по территориальному принципу.

Поликлиники взрослой сети 31 декабря будут работать по субботнему графику, с 1 по 8 января – по праздничному графику с 9.00 до 17.00. При этом 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января в поликлиниках будут дежурить терапевтические бригады, а 3 и 6 января поликлиники работают в усиленном режиме – терапевтические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи с приемом вызовов, переданных с ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" Казани, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы.

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы во все праздничные дни будут принимать пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания. Это учреждения на базе Городской клинической больницы №7, Центральной городской клинической больницы №18, городской клинической больницы №12 и поликлиники №7.

Женские консультации будут работать 3 и 6 января, в составе бригады – врач-акушер-гинеколог, акушерка, медицинский регистратор.

В детских поликлиниках 1, 5 и 7 января прием пациентов и обслуживание вызовов на дому будет вестись с 9.00 до 15.00; 31 декабря, 2, 4, 8 января – с 9.00 до 17.00. 3 и 6 января работа детских поликлиник будет организована в усиленном режиме: с 9.00 до 17.00 будет вестись прием педиатра в поликлинике и обслуживание вызовов на дому, прием ЛОР-врача, офтальмолога, хирурга, работа рентгенологического кабинета, лаборатории.

Детская травматологическая помощь 31 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января будет оказываться с 9.00 до 19.00 в детском травмпункте на базе детская городской клинической больницы №1. Круглосуточный прием будет организован в детском травмпункте ДРКБ МЗ РТ.

Стоматологические поликлиники для взрослых будут работать с 31 декабря по 8 января с 9.00 до 15.00.

Работа детских стоматологических поликлиник 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января будет организована с 9.00 до 15.00. 5 января прием будет вестись с 9.00 до 18.00 в ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника".

Неотложная стоматологическая помощь в вечернее и ночное время будет оказываться филиалом №1 АО "Городская стоматология" по ул.Чернышевского, 10/6: взрослым – с 31 декабря по 8 января с 16.00 до 8.00 следующего дня, детям – 31 декабря 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января с 16.00 до 8.00 следующего дня, 5 января с 19.00 до 8.00 следующего дня.