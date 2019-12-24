В РТ в одной квартире поймали двух должников по алиментам

К уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечена жительница Бугульминского района. Днем ранее ее сожителя, который скрывал должницу от приставов, осудили за аналогичное преступление.

Как пояснили в прокуратуре РТ, гражданка М., обязанная выплачивать алименты на содержание двоих детей, не исполняла решение суда: ее задолженность в итоге достигла почти полумиллиона рублей. Ранее в отношении нее судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении за неуплату алиментов, женщина отработала 70 часов обязательных работ, однако к выплате алиментов не приступила и начала скрываться от судебных приставов.

Как было установлено позже, должница пряталась в квартире сожителя, который также является неплательщиком алиментов - мужчина задолжал на содержание сына более 500 тысяч рублей.

Оба неплательщика привлечены к уголовной ответственности. 44-летнему жителю района назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев. Материалы дела в отношении женщины находятся на рассмотрении в суде.