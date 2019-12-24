Запускать фейерверки в Казани можно на четырех площадках

Администрация Казани назвала площадки для запуска пиротехники в новогодние праздники. Напомним, в регионе с 20 декабря по 8 января действует особый противопожарный режим, запрещено запускать фейерверки во дворах, возле ТЦ, ряда коммунальных объектах и мест массового скопления людей.

Площадки для запуска пиротехнических изделий определены в следующих местах:

Жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов могут запустить фейерверки на майдане на улице Гаврилова.

могут запустить фейерверки на майдане на улице Гаврилова. Стоянка для транспорта напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще» определена для жителей Вахитовского и Приволжского районов города.

города. В Кировском и Московском районах Казани – это Нижне-Заречная дамба.

Казани – это Нижне-Заречная дамба. Для жителей Советского района определена площадка возле ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Напомним, что за запуск пиротехники в несанкционированных местах в РТ предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч рублей.

Читайте также: В МЧС назвали 10 простых правил использования пиротехники.