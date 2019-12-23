Нюша и экс-чиновник из Казани Игорь Сивов назвали дочь в честь героя диснеевского мультфильма

Российская певица Нюша и ее супруг, бывший казанский чиновник Игорь Сивов раскрыли имя дочери. Фотографии и имя девочки опубликовали в журнале Hello, а сама певица выставила фото обложки в Instagram с подписью "Вот и пришло время знакомиться". Девочку назвали Симба.

Певица пояснила, что дочь - Скорпион по знаку зодиака, и ей необходимо "сильное" имя. Также Нюше и ее мужу нравится мультфильм "Король лев" и они не против, если имя будет ассоциироваться с ним. При этом у пары был и запасной вариант имени - Мирослава.

Напомним, что Игорь Сивов в Казани известен как член команды КВН "Четыре татарина", а также руководитель Дирекции праздничных программ мэрии, член оргкомитета Универсиады и директор Аппарата Исполкома. У Сивова уже есть двое детей от первого брака, а их общая с певицей Анной Шурочкиной дочь родилась в ноябре прошлого года в Майами.