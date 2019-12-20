Сына помощника казанского судьи наградили медалью МЧС

Медаль МЧС "За спасение погибающих на водах" накануне получил Ислам Садриев. Этим летом молодой человек спас мужчину.

В июле двадцатилетний парень находился в селе Кзыл-Байрак Верхнеуслонского района. Он заметил, что на водоеме тонет мужчина, сосед Садриева. Рыбак, отплыв от берега на 200 метров, вспомнил, что забыл снасти, решил вплавь вернуться к берегу, однако не рассчитал свои силы и пошел ко дну. Дочь тонувшего, находившаяся в это время на берегу, плавать не умела, и помочь отцу ничем не могла. На зов о помощи к реке прибежал Садриев, который и помог тонущему мужчине добраться до берега.

Отметим, что Ислам Садриев является сыном помощника судьи Вахитовского районного суда Казани.