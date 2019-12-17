Прокуратура начала проверку после крупного пожара на мебельном складе в Казани

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту крупного пожара на улице Короленко в Авиастроительном районе Казани. Напомним, минувшим вечером здесь сгорел мебельный склад общей площадью более 5 тысяч квадратных метров.

Прокуратура выяснит все обстоятельства и причины пожара, а также даст оценку действиям владельца на предмет соблюдения противопожарных требований и норм.

Напомним, после локализации возгорания в республиканском МЧС обратили внимание на сложности тушения пожара в связи с тем, что объект не был обеспечен нормативным противопожарным водоснабжением. Ближайший источник воды расположен от склада в 600 метрах через дорогу.