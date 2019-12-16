Следком проверит, почему казанского инвалида войны лишили надбавки к пенсии

Следком РТ проводит доследственную проверку по факту лишения дополнительных выплат 97-летнего ветерана из Казани.

По предварительным данным, пенсионеру перестали начислять выплаты в связи с тем, что сотрудники управляющей компании ошибочно удалили его из списка проживающих в доме граждан, после чего работники социальных служб сочли его умершим, сообщают в Следственном комитете.

Напомним, что историей с журналистами поделились родственники ветерана, а в Министерстве соцзащиты РТ рассказали, что справедливость уже восстановлена.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям социальных работников, допустивших нарушение прав пожилого человека.