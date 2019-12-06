В Министерстве социальной защиты Татарстана прокомментировали ситуацию, в которой оказался 97-летний фронтовик из Казани Михаил Павлов.

Родные мужчины рассказали телеканалу "Татарстан-24", что пенсионер перестал получать положенные надбавки из-за того, что по бумагам оказался мертв.

"Внутренняя проверка показала: ошибку допустили коммунальщики, которые перепутали свидетельства о смерти и "похоронили" живого человека. После документы о том, что ветеран больше не числится по адресу, поступили в соцзащиту и выплаты прекратились. Сейчас справедливость восстановлена" - сообщили в ведомстве.

В Министерстве соцзащиты рекомендуют управляющим компаниям внимательнее относиться к информации о льготных категориях граждан, так как законодательно вся ответственность за достоверность и полноту сведений лежит на УК.