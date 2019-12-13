Убийство с особой жестокостью: в Казани мужчина до смерти забил 9-месячную малышку

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Казани, обвиняемого в убийстве девятимесячного ребенка, совершенном с особой жестокостью, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, 5 августа этого года мужчина пришел к своей знакомой, проживающей на улице Фаттаха, Женщина проживала у подруги, последняя ушла на работу, оставив приятельницу присмотреть за тремя маленькими детьми.

Мужчина начал выпивать со знакомой, когда женщина уснула, он пытался накормить девятимесячную девочку из соски. Малышка начала капризничать, это взбесило мужчину, и он нанес ребенку многочисленные удары. Его подвыпившая подруга проснулась на шум, но собутыльник ничего ей не сказал, женщина спокойно уложила ребенка спать.

Вернувшаяся через несколько часов с работы мать обнаружила малютку мертвой. Экспертиза установила, что ребенок умер в результате закрытой травмы голову.

Сообщается, что мужчина частично признает свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.