Главред «За рулем» поделился мнением о будущем успехе Lada Azimut

На ПМЭФ был представлен новый кроссовер Lada Azimut, который, по мнению АвтоВАЗа, станет оптимальным выбором в своем классе. Ожидается, что он завоюет популярность среди российских водителей благодаря сочетанию современных технологий и проверенных решений. Ключевым фактором успеха будет являться его цена.

Azimut будет оснащен знакомыми, но улучшенными двигателями АвтоВАЗа. На старте продаж планируется предложить две версии: с атмосферными моторами объемом 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.). Оба двигателя будут работать с 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором, предоставляя покупателям выбор.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что особое внимание заслуживает будущая турбированная версия мощностью 150 л.с. с автоматической коробкой передач. Если эта модификация будет предложена по привлекательной цене, Lada Azimut имеет все шансы стать лидером отечественного автопрома, обеспечив высокий уровень динамики и комфорта.

Однако официальная цена новинки пока не раскрыта. Обсуждается стоимость около 2,5 млн рублей, что может быть слишком высоко для успешных продаж. Именно от ценовой политики АвтоВАЗа зависит, оправдает ли Azimut ожидания и станет популярным кроссовером.

Источник: zr.ru