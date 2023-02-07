"Идея неплохая, хоть и незаконная": экономист из Татарстана оценил идею Госдумы мобилизовать безработных россиян

Заслуженный экономист Татарстана и РФ Сергей Никифоров высказался об идее депутата Госдумы Максима Иванова мобилизовать безработных в России и заменить ими ценных специалистов, которые попали под мобилизацию ранее.

Он считает, что экономически идея вполне пристойная. Как заявил Иванов, "здоровые и крепкие" мужики без денег будут "только рады" достойной работе и высокой оплате, которую предлагает Минобороны.

"Если есть возможность выбора между работающим и неработающим, конечно, лучше брать неработающего. Трудящийся человек занимает рабочее место, производит продукцию, идут поступления в бюджет. Конечно, разница есть", — сказал Никифоров, его цитирует 116.RU.

Однако такая инициатива незаконна, поскольку с точки зрения законодательства нет разницы между работающими и неработающими, призывают по параметрам здоровья, учетной специальности.

Казанский юрист Дмитрий Огородов согласился с Никифоровым в том, что идея не увязывается с конституционным принципом равенства. Вряд ли обороноспособность страны укрепят идеи призывать по критериям блондин или брюнет, работник или безработный, уверен Огородов.