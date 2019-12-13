Ушел со стройки и не вернулся: в Татарстане семь лет ищут пропавшего молодого мужчину

В Татарстане семь лет ищут пропавшего в 2012 году Рамиля Тимербулатова. 22 ноября 25-летний мужчина ушел с работы из строительного объекта в поселке Столбище Лаишевского района, он отправился на остановку, чтобы уехать в Высокую Гору к родне, но до нужного места так и не доехал. Уже долгие годы о нем ничего неизвестно. Но родные не теряют надежду. Сегодня следственный комитет Татарстана снова разместил сообщение о поисках Рамиля, сейчас ему 32 года.

Приметы: на вид 25-30 лет, высокого роста, плотного телосложения, черные волосы, короткая стрижка, серые глаза.

Был одет: молочного цвета пуховик, черные брюки, черные зимние ботинки.

Если вы что-либо знаете, звоните 02, 8(84365) 3-28-84, 8(84365) 3-28-88 (анонимность гарантируется).