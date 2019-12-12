Характер крайне отрицательный: в Казани убийце, осужденному на 18 лет, ужесточили режим

В Казани мужчину, осужденного на 18 лет и 7 месяцев «строгача», на 2,5 года перевели на тюремный режим. Мужчина отбывает срок в исправительной колонии №2 за умышленное убийство, приобретение и хранение оружия и разбой. Приговор вынесен в 2005 году.

В прокуратуре Татарстана отмечают, что за время отбывания наказания мужчина характеризуется крайне отрицательно, состоит на строгих условиях содержания, систематически нарушает режим. В отношении него наложено 102 взыскания: он получил 22 выговора, 73 раза его водворяли в штрафной изолятор, семь раз переводили в камеру.

«По закону осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, могут быть переведены из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они были направлены в тюрьму», - говорится в сообщении прокуратуры.

В тюрьме осужденного ждет гораздо более строгий режим, чем в колонии, в частности, существенно сократится число свиданий и уменьшатся возможности к прогулкам.