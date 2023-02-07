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В Казани мужчину обвинили в изнасиловании приемной внучки: педофил отчаянно мстит семье прямо из СИЗО

В Казани мужчину обвинили в изнасиловании приемной внучки: педофил отчаянно мстит семье прямо из СИЗО

Фото: hotgeo.ru

В Казани мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней приемной внучки, а потом жизнь его семьи стала адом из-за него же. Об этом пишет РЕН ТВ.
Следствие продолжается уже год, и прямо из СИЗО фигурант продолжает изводить своих близких - отключил им газ и электричество, а также умудляется угрожать расправой. И даже в следственном изоляторе найти на него управу никто не может.

"В основном мы делаем так, чтобы одну комнату прогреть, потому что весь дом нереально прогревать, у нас даже стабилизатор не выдерживает", – рассказывает супруга обвиняемого.

Муж из СИЗО решил так отомстить жене и детям за то, что супруга раскрыла его тайну. Она показала место в доме, где супруг уединялся с приемной внучкой.

"Всегда супруг уходил сюда, в основном с Агатой, и все здесь происходило. Диван раскладывается, всегда был в разложенном состоянии, на столе употреблялись наркотики", – говорит супруга.

Жена около года не знала об отношениях мужа и 14-летней внучки, пока о домогательствах отчима не сообщила ей ее родная дочь. Ей тогда было 10.

За время нахождения в СИЗО обозленный муж не успокоился. Теперь он присылает семье письма с угрозами. Но супруге с двумя детьми и мамой некуда бежать. Свою квартиру она продала сразу после замужества, чтобы построить этот самый частный дом, который сейчас оформлен на главу семьи, находящегося за решеткой по доносу супруги.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане Верховный суд "скостил" срок экс-начальнику отдела полиции "Горки", но совсем на немного.

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