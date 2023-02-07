В Казани мужчину обвинили в изнасиловании приемной внучки: педофил отчаянно мстит семье прямо из СИЗО

В Казани мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней приемной внучки, а потом жизнь его семьи стала адом из-за него же. Об этом пишет РЕН ТВ.

Следствие продолжается уже год, и прямо из СИЗО фигурант продолжает изводить своих близких - отключил им газ и электричество, а также умудляется угрожать расправой. И даже в следственном изоляторе найти на него управу никто не может.

"В основном мы делаем так, чтобы одну комнату прогреть, потому что весь дом нереально прогревать, у нас даже стабилизатор не выдерживает", – рассказывает супруга обвиняемого.

Муж из СИЗО решил так отомстить жене и детям за то, что супруга раскрыла его тайну. Она показала место в доме, где супруг уединялся с приемной внучкой.

"Всегда супруг уходил сюда, в основном с Агатой, и все здесь происходило. Диван раскладывается, всегда был в разложенном состоянии, на столе употреблялись наркотики", – говорит супруга.

Жена около года не знала об отношениях мужа и 14-летней внучки, пока о домогательствах отчима не сообщила ей ее родная дочь. Ей тогда было 10.

За время нахождения в СИЗО обозленный муж не успокоился. Теперь он присылает семье письма с угрозами. Но супруге с двумя детьми и мамой некуда бежать. Свою квартиру она продала сразу после замужества, чтобы построить этот самый частный дом, который сейчас оформлен на главу семьи, находящегося за решеткой по доносу супруги.

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