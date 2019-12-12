Названы дни 2020 года, когда муниципальные парковки в Казани будут бесплатными

Администрация Казани опубликовала список дат в 2020 году, когда муниципальные парковки в городе будут работать бесплатно.

Автомобилистам не придется платить за парковочное место в праздничные дни и в дни, связанные с переносом праздников: с 1 по 8 января, 24 февраля, 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября, а также в дни Ураза-байрам и Курбан-байрам.

На сегодня в Казани работают 156 муниципальных парковок, с понедельника по субботу они работают с 7 утра до 9 часов вечера. Ночью и по воскресеньям парковки бесплатны.