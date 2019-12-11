В Казани трое мужчин убили собутыльника из-за замечания

5 декабря во дворе одного из домов по улице Халева был найден труп мужчины со следами насильственной смерти в виде побоев.

Как сообщили в Следкоме РТ, погибшему было 55 лет, и в тот день он употреблял спиртное вместе с тремя знакомыми в квартире одного из них. В ходе застолья он заявил хозяину квартиры, что тот ведет неправильный образ жизни. В ответ неоднократно судимый гражданин стал избивать гостя, в дальнейшем к нему присоединились двое собутыльников. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники вынесли его на улицу и бросили в снег.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин 1974, 1979 и 1988 годов рождения. Свою вину они признали частично. Расследование уголовного дела продолжается.