В РТ определены даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам

Духовное управление мусульман Республики Татарстан сообщает о знаменательных датах мусульманского календаря на 2020 год.

Согласно данным ДУМ РТ, в 2020 году Священный месяц Рамадан начнётся с 24 апреля (пятница) и продлится 30 дней. 24 мая 2020 года будет отмечаться Ураза-байрам, а Курбан-байрам - 31 июля (пятница).

При определении начала и конца месяцев мусульманского календаря Совет улемов ДУМ РТ опирается на местные географические особенности и астрономические данные, отметили в организации.