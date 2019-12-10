В РТ спасатели достали тело рыбака с десятиметровой глубины

Утром 10 декабря спасатели обнаружили возле полыньи на Каме вещи и паспорт на имя гражданина 1957 года рождения, жителя села Речное Алексеевского района. Как выяснилось, хозяин паспорта утром этого дня ушел на рыбалку и больше не выходил на связь. С полудня и до 15:20 водолазы исследовали дно реки, прежде чем им удалось поднять тело погибшего мужчины. Его нашли на 10-метровой глубине. Сама полынья находилась в полутора километрах от берега, а толщина льда на данном участке составляла всего 5 сантиметров.

Как позже пояснил сосед утонувшего рыбака, последний ранее звал его с собой на лед, однако мужчина побоялся и остался на берегу. Данный участок не является местом массового выхода на лед, он отмечен запрещающим аншлагом, уточнили в МЧС РТ.

Напомним, в минувшие выходные еще один мужчина утонул в реке Меша: он выехал на лед на мотоцикле "Урал" с коляской.