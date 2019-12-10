Завтра в двух районах Казани отключат свет

В среду, 11 декабря, в Кировском и Приволжском районах Казани запланировано временное отключение электричества. Света не будет в связи с плановым ремонтом линий электропередач и оборудования трансформаторных подстанции, сообщили в городской «Сетевой компании».

В Кировском районе свет отключат с 8 часов утра до 5 часов дня в частных домах №127-145 по улице Приволжской.

В Приволжском районе электричества не будет с 8 часов утра до 6 часов вечера по улицам: 2-я Землемерная, Бригадная, Локомотивная, 2-я Бригадная, Люблинская, Оренбургский тракт, Техническая, Оренбургский проезд и Нижнекамская.