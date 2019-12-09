Санкции WADA не повлияют на Чемпионаты Европы, которые должны пройти в Казани

Сегодня министр спорта РФ Павел Колобков провел пресс-конференцию, посвященную решению WADA о запрете для России принимать мировые чемпионаты и олимпиады, а также участвовать в них под национальным флагом.

Как уточнил Колобков, запрет касается только Чемпионатов Мира, не Чемпионатов Европы:

"Совсем недавно мы получили право на проведение чемпионатов по плаванию в 2021 и в 2024 году [В Казани]. И для федераций проведение соревнований в России критически важно, мы всегда выполняем те обязательства, которые у нас есть перед нашими партнерами", - подчеркнул Колобков.

Напомним, что сегодня WADA отстранила Россию от проведения олимпиад и чемпионатов мира и участия в них. Решение объяснили нарушением Москвой антидопинговых правил, манипуляциями с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы.