Россию на 4 года лишили права выступать на олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Таким образом, Россия в течение 4 лет не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

Также исполком WADA на аналогичный срок запретил посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Решение в организации объяснили нарушением Москвой антидопинговых правил, манипуляциями с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы.