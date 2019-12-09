В Казани вынесли приговор банде «черных банкиров»

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор банде «черных банкиров». Трех мужчин признали виновными в незаконной банковской деятельности.

Напомним, с октября 2016 по февраль 2018 года злоумышленники отмывали деньги по следующей схеме. Средства юрлиц через компанию-посредника переводились на расчётные счета фирм-однодневок, а затем на счета компаний, занимающихся продажей посуды, и обналичивались под предлогом продажи товара.

От каждой такой операции мужчины брали процент от 9 до 13%. Общий оборот средств составил 155 млн рублей, доход банды – 15 млн.

Свою вину в суде обвиняемые не признали. По приговору они получили условные сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев с испытательными сроками от 4 до 5 лет. Кроме того, они выплатят штрафы – от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил для одного из подсудимых реальный срок в виде 3 лет и 4 месяцев в колонии общего режима.