Стало известно, какие сроки грозят казанской банде «черных банкиров»

Гособвинение предложило суду назначить двум обвиняемым по делу о «черных банкирах» условные сроки, третьему подсудимому грозит реальный срок.

По версии следствия, трое казанцев с октября 2016 года по февраль 2018-го осуществляли незаконную банковскую деятельность. Действовали соучастники по следующей схеме: средства юрлиц переводили через фирму-посредника на счета подконтрольных фирм-однодневок. Оттуда деньги уходили на расчетные счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом продажи продукции.

За свои услуги «черные банкиры» брали вознаграждение – от 9 до 13% от каждой проведённой операции. Всего они обналичили более 155 млн рублей, заработав при этом более 15 млн. В ходе расследования подозреваемые не признают свою вину, у одного из них арестовали на счету 959 тысяч рублей.

Гособвинитель предложил суду назначить двум подсудимым 3 года и 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком в 4 года, третьему соучастнику грозит 3 года и 4 месяца в колонии общего режима. Суд еще не огласил свой вердикт.