Зимой в Казани откроют восемь лыжных трасс и 19 катков

В зимнем сезоне в Казани будет работать 19 катков – 10 из них будут открытыми, сообщили в администрации города. На сегодняшний день уже работают девять открытых арен, катки с искусственным льдом на стадионах «Ракета», «Трудовые резервы», «Мотор».

Совсем скоро заработают катки стадиона «Тасма», Центра хоккея на траве, катки на улице Дубравной и в парке Чистое озеро. Сообщается, что ледовая арена на базе отдыха «Солнечный» в Залесном заработает в январе.

С наступлением морозов зальют лед на Кремлевской набережной. 21 декабря откроют каток на площадке «Ханский двор» на территории ипподрома. Известно, что кроме этого в городе подготовят 78 пластиковых хоккейных коробок, из них на 39 уже залит лед.

Для любителей лыж в Казани подготовили восемь освещенных трасс – в Центральном парке культуры и отдыха, в Березовой роще поселка Дербышки, в парке «Крылья Советов», на базе стадиона «Локомотив» в поселке Юдино, в поселке Чебакса, в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в парке Победы и на Центральном стадионе.