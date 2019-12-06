«Татары - красавчики»: блогер Давидыч оценил уборку дорог в Казани

Автоблогер Эрик Китуашвили, основатель сообщества Smotra.ru, известный как Давидыч, приехал в Казань снимать очередное видео. Именно в эти дни столицу РТ заваливало снегом, однако, как показалось блогеру, дорожники с ситуацией справляются.

"Всю ночь шел снег, сейчас 8 утра - все бордюрчики почищены, все везде вычистили, везде порядок. А это, я хочу заметить, не Москва, у которой техники миллион. А татары-красавчики, уважуха просто. Вот народ такой, молодцы" - прокомментировал блогер.

Добавим, что в течение последних дней в городе регулярно работает снегоочистительная техника, дороги посыпают реагентами и пескосоляной смесью, а в мэрии отчитываются о вывезенных с городских улиц тысячах тонн снега.