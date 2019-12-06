В Казани водитель сбил пенсионерку и уехал. У женщины сломан позвоночник

В Казани ищут свидетелей наезда на 83-летнюю пенсионерку. Авария произошла 5 декабря в 17.45 напротив дома №61 по проспекту Ибрагимова.

Как сообщают в ГИБДД, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил неизвестный водитель, после аварии оставивший место происшествия. В результате ДТП пенсионерка получила множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.