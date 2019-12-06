Для казанского метрополитена купят новый поезд

Новый четерехвагонный поезд метро может появиться в Казани уже в первом квартале 2020 года. Контракт на его поставку МУП "Метроэлектротранс" заключил с АО "Метровагонмаш". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Метровагонмаш" победил в аукционе на поставку в Казань четырех вагонов метро в октябре. На сегодняшний день в метрополитене Казани курсируют 14 поездов, а сам метрополитен включает 11 станций. Напомним, что в столице РТ уже начали строительство четырех новых станций второй ветки метро, сейчас из-за монтажа тоннелепроходческого комплекса станции "Сахарова" на участке проспекта Победы ограничено движение транспорта.