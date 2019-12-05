В Казани на новогодние праздники закроют две улицы

В связи с подготовкой и проведением новогодних мероприятий в Казани будут перекрыты две улицы. С 26 декабря по 9 января движение ограничат по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко, значится в постановлении городского исполкома.

Улица Хакима будет закрыта в обе стороны на участке от перекрестка с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова.

На улице Бондаренко будет закрыто движение на участке от дома №3 по улице Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.

Напомним, вчера стало известно, что ограничение движения на съезде с проспекта Победы на проспект Камалеева продлили до 31 декабря.