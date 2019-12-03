Протестующие против строительства МСЗ под Казанью остановили работу погрузчика

Как сообщили активисты палаточного лагеря под Казанью, сегодня была остановлена работа фронтального погрузчика. Он убирал в сторону землю и снимал плодородный слой.

"Заметьте, работа под линией ЛЭП 110 КВт. Для этого должен быть специальный наряд!! Но его нет! Незаконная работа остановлена. Погрузчик отъехал на стоянку" - сообщили корреспонденту ProKazan.ru с места событий.

Также утром на место строительства дороги приезжали КАМАЗы, рабочие планировали продолжать работы.

"Мы объяснили им вежливым русским языком, что не дадим этого сделать. <...> Они развернулись и уехали, семь КАМАЗов", - прокомментировали в видеозаписи активисты.

Напомним, что вчера под Казанью на месте будущего строительства мусоросжигательного завода протестующие активисты разбили палаточный лагерь. Они пытаются остановить работы по незаконному строительству дороги.