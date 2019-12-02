Под Казанью активисты развернули палаточный лагерь. Они против строительства МСЗ

Палаточный лагерь под названием "Шиес-2" развернули активисты под Казанью на месте будущего строительства мусоросжигательного завода.

Как рассказали в телеграм-канале "Штаб Навального в Казани", у строителей нашли не оформленные надлежащим образом документы, в частности, есть документ на реконструкцию старой дороги, а не на строительство новой, возведение идет на землях сельскохозяйственного назначения, есть нарушения в разрешениях на вырубку деревьев.

"Мы написали жалобы в прокуратуру и другие органы, обратились в полицию с сообщением о преступлении, но строительство продолжилось" - отмечают активисты.

"Друзья! Днём нас пыталась разогнать полиция. Но мы не сдались. ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ СТОИТ. Спасибо всем, кто уже сегодня к нам заехал! Полиция рядом, пока держится в стороне. Сейчас все спокойно.."- также рассказали участники лагеря в группе "В Контакте".

Добавим, что в предыдущие три дня жители Зеленодольского района и Казани блокировали движение строительной техники, которая возводила новую дорогу к будущему МСЗ. Однако работы продолжались и ночью, поэтому активисты организовали круглосуточный лагерь.