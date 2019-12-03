Два хоккеиста «Ак Барса» сыграют в Матче звезд КХЛ

Два игрока казанского «Ак Барса» сыграют в Матче звезд КХЛ-2020. Тимур Билялов и Кристиан Хенкель вошли в стартовый состав сборной в дивизионе Харламова по результатам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Голосование проводилось в течение двух недель. Известно, что Билялов набрал 2,4 тысячи голосов, за Хенкеля отдали свой голос 912 человек.

На втором этапе свой выбор игроков сделают журналисты. Представители СМИ выберут по одному нападающему, защитнику и голкиперу в каждую сборную. После этого каждую из команд еще четырьмя игроками дополнит спортивный департамент лиги. Еще четырьмя участниками Матча звезд станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги.

Матч звезд пройдет 18 и 19 января в Москве на «ВТБ Арене».