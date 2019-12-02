«Жизнь города изменится»: в Казани проведут фестиваль «Новая волна»

В 2020 году международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы со ссылкой на композитора Игоря Крутого.

"Буквально 3 года назад при переходе "Новой волны" из Юрмалы в Сочи, поступило предложение провести этот фестиваль в Казани. Теперь после стольких совместных проектов – Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата по рабочим профессиям – в год 100-летия ТАССР "Новая волна" в конце августа пройдет в Казани. Думаю, на эту неделю, когда мы будем проводить фестиваль, жизнь города изменится", - отметил композитор.

В свою очередь, мэр города Ильсур Метшин заявил, что у Казани есть опыт проведения крупных мероприятий, и в столице РТ фестиваль пройдет на новом уровне. Добавим, что пока реализация проекта находится на стадии разработки.