Число жертв страшной аварии на трассе Казань – Оренбург выросло до трех

Число жертв страшной аварии, произошедшей накануне, 1 декабря, на 361 километре трассы Казань – Оренбург, выросло до трех. 20-летний пассажир Renault Duster скончался в больнице.

В ГИБДД РТ рассказали подробности ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при совершении обгона грузового автомобиля не убедился в безопасности маневра и на встречке столкнулся с «Калиной».

На месте ДТП погибли 40-летний водитель отечественной легковушки и 67-летний пассажир. Водитель Renault и второй его пассажир – 18-ти лет – госпитализированы с травмами.