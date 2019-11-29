В депо Казани поступили новые трамваи

Трамвайный парк Казани пополнился тремя новыми трамваями. Об этом сообщают в мэрии города.

Низкопольные трамваи модели 71-911 "Сити-Стар" оборудованы выдвижными аппарелями для маломобильных пассажиров, обладают пониженным уровнем шума, маневренностью и просторным салоном. Также в трамваях есть системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, автоинформатор, громкоговорящая связь через микрофон, передний, боковой и задние электронные маршрутные указатели, салонное табло.

Всего с начала года для города было закуплено 18 трамваев и 15 троллейбусов.