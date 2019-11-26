«А если толкнут?» В Казани дети ходили в школу по жуткому мосту через пруд

В Казани дети ходили в школу через Адмиралтейский пруд по импровизированному мосту без перелил, сооруженному прямо на трубе. Видео, как несколько ребят проходят по опасной дороге, появилось накануне в социальных сетях.

«А если кто-то толкнет, моментально же дети окажутся в воде», - реагировали удивленные горожане. Сегодня по данному факту были оперативно приняты меры, а вход на «мост» загородили.

«Это инженерное сооружение МУП «Водоканала» для защиты магистрального водопровода, - рассказал о происхождении импровизированного моста глава Кировского и Московского районов города Сергей Миронов, - Да, действительно маршрут не огорожен. Мы незамедлительно сообщили об этом обслуживающей организации. Всего в 221 метре от обсуждаемого сооружения есть оборудованный пешеходный мост, которым мы и советуем пользоваться».

Также Миронов отметил, что все прилегающие улицы – Гладилова, Несмелова, дорога до станции «Лагерная» оборудованы тротуарами. «При этом открытым остается вопрос: почему дети не пользуются школьным маршрутом "дом-школа-дом". Завтра мы проведем встречу с родителями и детьми, управлением образования и перевозчиком», - отметил Миронов.

Сокращали путь

В прокуратуре Кировского района сегодня проверили объект. «В какой-то момент на данном участке образовался несанкционированный пешеходный переход из бетонных плит, который стал активно использоваться населением, в том числе несовершеннолетними, в целях сокращения пути от жилых домов до образовательного учреждения и обратно».

В ведомстве сообщили, что раз в два месяца сотрудники «Водоканала», обслуживающего трубопровод, проводили здесь плановый обход. Однако на предприятии не смогли объяснить, кто соорудил переход на данном участке.

«Должностные лица МУП "Водоканал" проявили бездействие. В этой связи прокуратура внесла в адрес руководителя представление, потребовав привести участок магистральной водопроводной сети в надлежащее состояние и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц», - сообщили в прокуратуре.