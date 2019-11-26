Казанец, находившийся в федеральном розыске, попался на краже в магазине

В Казани мужчина, находившийся в федеральном розыске, попался на мелкой краже в магазине. Как рассказали в Росгвардии РТ, 24 ноября из гимпермаркета на улице Зорге поступил сигнал тревоги.

Выяснилось, что работники магазина на камерах заметили гражданина, который прятал товар под одежду и не заплатил за него на кассе. Когда приехавшие на место сотрудники Росгвардии проверяли у задержанного документы, они обнаружили: 30-летний местный житель находится в федеральном розыске за кражу и уже привлекался к уголовной ответственности. Гражданина передали полицейским для дальнейших разбирательств.