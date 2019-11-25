В Казани ищут трех водителей, из-за которых пострадали люди

За два дня в столице РТ неизвестные водители нанесли травмы трем горожанам. Все автомобилисты после аварий скрылись.

По данным Госавтоинспекции Казани, 22 ноября в 23.50 напротив дома №36 по улице Бутлерова на стоящий на красный свет автомобиль "Шевроле" наехала другая машина. В аварии пострадала 19-летняя пасажирка.

23 ноября в 01.30 напротив дома №34 по улице Хусаина Мавлютова сбили 18-летнего парня, который переходил дорогу на зеленый свет слева направо по ходу движения автомобиля, молодой человек получил ушибы колена и головы.

В этот же день в 11.35 напротив дома №39а по проспекту Хусаина Ямашева 64-летний пенисонер попал под колеса, переходя проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. Мужчина получил ушибы и ссадины.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев этих происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-815, 5-333-848.