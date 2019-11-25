Шестеро претендентов на пост префекта Старо-Татарской слободы рассказали о своем видении развития этой части города. 21 октября в Казани стартовал отбор на вакантную должность.

Среди претендентов - местные чиновники, депутат городской думы, аспирант и представитель нефтяной компании из Тюмени.

Первый замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Роберт Гарипов считает, что драйвером развития территории должен стать бизнес; гендиректор ООО «Дорстрой Комплектация», депутат Казгордумы Рустам Рамазанов предложил создать в районе промышленный коворкинг и отель "халяль", аспирант КФУ Рамиль Садриев высказал мнение, что "Старый город" должен стать интереснее для местных жителей и туристов.

Представитель Тюмени - начальник отдела научно-исследовательских работ по буровым и тампонажным растворам ООО «КогалымНИПИнефть» Марсель Фаттахов предложил сделать основой развития туризм, начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Аппарата Исполкома Казани Ильнур Шакиров к туризму прибавил архитектуру, благоустройство и работу с общественностью, а первый заместитель начальника Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов предлагает сделать акцент на том, что нужно самой слободе. По его мнению, это музей татарской эмиграции, ассоциация татарских слобод и работа с экскурсоводами.

Напомним, что предыдущий префект "Старого города" Марат Усманов сейчас работает в администрации Зеленодольского района, нового префекта выберут после того, как экспертный совет рассмотрит представленные концепции.