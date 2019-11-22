В Казани мужчина выбросил из окна телевизор на иномарку

В Казани вынесли приговор 33-летнему местному жителю за умышленное повреждение чужого имущества.

Следствием установлено, что в марте этого года мужчина выкинул из окна телевизор на припаркованный под окнами автомобиль Hyundai Accent. Инцидент произошел в одном из дворов по улице Дементьева. Сообщается, что мужчина в тот момент был пьян.

С какого этажа полетел на иномарку телевизор неизвестно, но в прокуратуре говорят, что кузов машины значительно пострадал. Владелец автомобиля оценил стоимость ремонта в 48 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину полностью признал, однако ущерб возмещать не торопится. Суд назначил ему один год лишения свободы условно.