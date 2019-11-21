Россиянин Александр Шишов получил от "Сбербанка" сообщение с предложением взять кредит. В качестве пароля в смс содержалась фраза "CRYVKILLJEWS", что дословно можно перевести как "Плачь, убивай евреев".

Пост с сообщением был опубликован в "Твиттере", и на него ответили представители банка. Сначала они утверждали, что это фотомонтаж, а затем сообщили, что такой пароль случайно сгенерировала программа.

После такой случайности в пресс-службе банка заявили, что планируют пересмотреть процесс генерации кодов.