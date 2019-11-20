«Кругом столько психов»: казанцы обсуждают детей, ехавших в одиночку в автобусе

Казанцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой двое детей едут одни в вечернем автобусе. Судя по видео, мальчики - братья, одному из них около 11-12 лет, второму - не больше 5.

"Вот таких юных пассажиров встретили накануне около 11 ночи в 31-м автобусе. Совершенно одних, без сопровождающих. Вот куда смотрят родители и почему такое допускают? Кругом столько психов, не дай Бог, что-то случится... " - комментирует автор.

Дети стоят, держась за руки, а затем на остановке "улица Туфана Миннуллина" выходят из автобуса. Как утверждает автор поста, все это происходило около 11 часов вечера, и этот факт вызвал неоднозначную реакцию горожан:

"Самое лучшее, что мог сделать автор- это обратиться в полицию,но нет же, нужно снять и выложить в интернет!"

"Если такие умные,чем снимать всё это и выкладывать,лучше проводили бы до дома в таком случае." - пишут одни пользователи.

Однако большинство комментаторов возмущений не поддержали: они вспомнили свое детство и одобрили ответственного старшего брата:

"А что случилось то? Я с детства с братишкой так ездил, и нечего, да и что в этом такого???"

"Ааа?! Меня с первого класса старший и средний брат водили в школу. Одному было 13. Другому 10. В то время тоже идиотов хватало. Это прекрасно, раз мама может довериться старшему сыну."

"Не вижу плохого. Дети опрятные,домашние,брат крепко держит за руку младшего,и действительно согласна с вышесказанными,может их действительно встречают."

Напомним, что на днях один из водителей казанских автобусов заметил в салоне одинокого ребенка: когда мужчина подошел выяснить у малыша, почему он сидит один, оказалось,что у ребенка есть нарушения в состоянии здоровья, он потерялся и его уже ищет мама. За неравнодушие руководство предприятия - перевозчика выдало водителю премию.